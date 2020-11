Maradona, il gesto di Diego Junior: ha il Covid ma vuole andare a dargli l’ultimo bacio (Di giovedì 26 novembre 2020) Ha il coronavirus e fino a pochi giorni fa aveva avuto bisogno dell'ossigeno per respirare bene. Eppure, alla notizia della morte di suo padre, nessuno ha potuto tenere a bada la sua volontà. Diego Armando Maradona è morto e suo figlio Diego Junior vuole andare in Argentina a salutarlo.Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il figlio del Pibe de Oro ha chiesto ai medici di poter essere dimesso dall'ospedale dove è in cura dopo la positività al Covid-19. Troppo dura da affrontare la scomparsa di suo padre e troppa, la distanza che li separa. "Io firmo per uscire". "Voglio andare a dare l'ultimo bacio a papà". Sarebbero queste le sue parole a seguito della tragica notizia.L'unica cosa che è certa è che sui social, precisamente nelle ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) Ha il coronavirus e fino a pochi giorni fa aveva avuto bisogno dell'ossigeno per respirare bene. Eppure, alla notizia della morte di suo padre, nessuno ha potuto tenere a bada la sua volontà.Armandoè morto e suo figlioin Argentina a salutarlo.Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il figlio del Pibe de Oro ha chiesto ai medici di poter essere dimesso dall'ospedale dove è in cura dopo la positività al-19. Troppo dura da affrontare la scomparsa di suo padre e troppa, la distanza che li separa. "Io firmo per uscire". "Voglioa dare l'ultimoa papà". Sarebbero queste le sue parole a seguito della tragica notizia.L'unica cosa che è certa è che sui social, precisamente nelle ...

