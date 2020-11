Magnussen e Grosjean | ' Schumi | la Haas non è capricciosa'

(Di giovedì 26 novembre 2020) Fumata grigia per Mick Schumacher: come era logico attendersi, il team principal dellaGunther Steiner, nel tradizionale incontro con la stampa, ha sostenuto che servirà ancora un po' di tempo ...

Secondo il quotidiano online Motorsport.com dal 2021 il danese della Haas Kevin Magnussen correrà per la Chip Ganassi Racing nel WeatherTech IMSA ...Con la sicura uscita di scena dalla Haas in Formula 1, Kevin Magnussen è alla ricerca di nuovi lidi. Secondo quanto anticipato da Motorsport.com, il danese avrebbe firmato per correre a tempo pieno co ...