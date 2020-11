Lucia Azzolina ai sindaci | “Riapertura graduale delle scuole | punto al 9 dicembre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il dibattito sulla didattica a distanza o in presenza è ancora in atto. Ieri, il Ministro dell’Istruzione ha incontrato – in teleconferenza – icittà metropolitane italiane per discutere della riapertura. La rappresentate del Governo vorrebbe riportare i ragazzi in aula il 9 dicembre. Il ritorno in aula primavacanze di Natale L’idea – che per molti è un’utopia – di riportare gli studenti nellee riprendere la didattica in presenza, avanzata da, è “una leggenda metropolitana“. Una definizione data da Luca Zaia, Governatore della Regione Veneto, il quale si è trovato in disaccordo “anche se siamo tutti per principio a favore della scuola in presenza“. Un dibattito ancora aperto poichè, ...