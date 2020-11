Luca Tommassini e il rapporto col padre: “Era il primo a chiamarmi ‘frocetto'” (Di giovedì 26 novembre 2020) Luca Tommassini, il ballerino, coreografo e regista di fama internazionale, che ha collaborato con icone come Madonna e Michael Jackson, ha ricordato momenti molto duri della sua vita, soprattutto la violenza subita dal padre. Luca Tommassini e la violenza del padre Luca Tommassini, durante una puntata del podcast di One More Time di Luca Casadei, è intervenuto per raccontare il suo dramma familiare: “Mio padre mi diceva di stare zitto. Spaccava oggetti e alzava le mani. Su di me e su mia madre. Si vergognava di me, della mia S moscia. Era il primo a chiamarmi “frocetto’”. Il coreografo ha raccontato anche di come il padre, prima meccanico e poi campione di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 26 novembre 2020), il ballerino, coreografo e regista di fama internazionale, che ha collaborato con icone come Madonna e Michael Jackson, ha ricordato momenti molto duri della sua vita, soprattutto la violenza subita dale la violenza del, durante una puntata del podcast di One More Time diCasadei, è intervenuto per raccontare il suo dramma familiare: “Miomi diceva di stare zitto. Spaccava oggetti e alzava le mani. Su di me e su mia madre. Si vergognava di me, della mia S moscia. Era il“frocetto’”. Il coreografo ha raccontato anche di come il, prima meccanico e poi campione di ...

Luca Tommassini, durante una puntata del podcast di One More Time di Luca Casadei, è intervenuto per raccontare il suo dramma familiare: “Mio padre mi diceva di stare zitto. Spaccava oggetti e alzava ...

