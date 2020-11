LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Marta Bassino qualificata, Brignone quasi fuori (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ morto Valerio Ghirardi, storico direttore tecnico dell’Italia 10.54 Anche Duerr e Frasse Sombet alle spalle di Brignone. 10.53 Liensberger è 11ma, finisce alle spalle di Federica Brignone. Una buona notizia. Altissimo il tempo di Laura Pirovano. 10.52 LARA GUT-BEHRAMI DA’ SPETTACOLO! Vola in testa con 0.16 su Hector! La svizzera sembra davvero a suo agio oggi: può puntare alla vittoria! Bassino è quarta, Brignone decima. 10.51 La svedese Hector va al comando con 0.08 su Petra Vlhova! Marta Bassino è terza, nona Federica Brignone, sempre più verso l’eliminazione. 10.50 Per Marta Bassino, seconda a 0.01 da Vlhova, la qualificazione è invece in cassaforte. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ morto Valerio Ghirardi, storico direttore tecnico dell’Italia 10.54 Anche Duerr e Frasse Sombet alle spalle di. 10.53 Liensberger è 11ma, finisce alle spalle di Federica. Una buona notizia. Altissimo il tempo di Laura Pirovano. 10.52 LARA GUT-BEHRAMI DA’ SPETTACOLO! Vola in testa con 0.16 su Hector! La svizzera sembra davvero a suo agio oggi: può puntare alla vittoria!è quarta,decima. 10.51 La svedese Hector va al comando con 0.08 su Petra Vlhova!è terza, nona Federica, sempre più verso l’eliminazione. 10.50 Per, seconda a 0.01 da Vlhova, la qualificazione è invece in cassaforte. La ...

