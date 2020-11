LIVE Sci alpino, Parallelo femminile Lech in DIRETTA: si comincia con le qualifiche (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist e i pettorali di partenza del Parallelo femminile – La presentazione della gara 9.35 Chi verrà eliminato agli ottavi ed ai quarti di finale, inoltre, resterà in gioco. Sono previsti anche gli scontri diretti per i tabelloni 9°-16° posto e 5°-8° posto. In questo modo gli organizzatori sperano di eliminare quelle lunghe pause che avevano fatto capolino in passato tra un turno e l’altro. 9.33 Le regole sono cambiate rispetto allo scorso anno. In primis per il tabellone finale si qualificheranno solo le prime 16 al termine delle due manche di qualifica, non più le prime 32. Il tabellone dagli ottavi alla finale prevederà due discese per ogni turno, di modo che ogni atleta possa competere sia sul tracciato rosso sia su quello blu. Il distacco massimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist e i pettorali di partenza del– La presentazione della gara 9.35 Chi verrà eliminato agli ottavi ed ai quarti di finale, inoltre, resterà in gioco. Sono previsti anche gli scontri diretti per i tabelloni 9°-16° posto e 5°-8° posto. In questo modo gli organizzatori sperano di eliminare quelle lunghe pause che avevano fatto capolino in passato tra un turno e l’altro. 9.33 Le regole sono cambiate rispetto allo scorso anno. In primis per il tabellone finale siranno solo le prime 16 al termine delle due manche di qualifica, non più le prime 32. Il tabellone dagli ottavi alla finale prevederà due discese per ogni turno, di modo che ogni atleta possa competere sia sul tracciato rosso sia su quello blu. Il distacco massimo ...

live_politica : RT @claudiocerasa: Niente sci a Natale: un'altra pessima notizia per la funivia della Raggi. - live_dom : RT @gr_grim: In Libia e in Tunisia non ci sono campi da sci, quindi i confini li abbiamo tenuti spalancati per tutto l'anno \\ Ok ?? - fanpage : Macron: “Impossibile lo sci a Natale, guardiamo a gennaio” - live_politica : RT @lefrasidiosho: Oggi tutti azzurri di sci #vacanze #Neve - live_dom : RT @borghi_claudio: 'Pazzi! Pensate alle piste da sci quando c'è la gente che non arriva alla fine del mese!' Bravi! Chiudere tutto così a… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Parallelo femminile Lech in DIRETTA: si comincia con le qualifiche OA Sport LIVE da Lech/Zuers per l'unico parallelo della stagione: tutte all'assalto di Vlhova, ci sono otto azzurre

Alle 10.00 via alla qualificazione: passano solo i 16 migliori tempi su 69 atlete, verso la fase finale in programma alle 17.45. Brignone, Bassino e Goggia guidano il ...

Lo Sport che vedremo in tv oggi, giovedì 26 novembre

Il palinsesto sportivo che vedremo in tv oggi, giovedì 26 novembre, per gli amanti dello Sport, per i malati da divano e telecomando ...

Alle 10.00 via alla qualificazione: passano solo i 16 migliori tempi su 69 atlete, verso la fase finale in programma alle 17.45. Brignone, Bassino e Goggia guidano il ...Il palinsesto sportivo che vedremo in tv oggi, giovedì 26 novembre, per gli amanti dello Sport, per i malati da divano e telecomando ...