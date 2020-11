La Cina e la ristrutturazione dei debiti sovrani

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 novembre 2020) I Paesi in via di sviluppo hanno immense somme da onorare. E sebbene dopo l'esito del voto in America ci si aspetti un approccio multilaterale, la super potenza asiatica non farà facilmente sconti. All'indomani delle presidenziali Usa, si è fatto strada il convincimento che sia alle viste un ritorno in grande stile del multilateralismo. Evocato come rimedio miracoloso in grado di curare i mali del mondo e riassorbire laall'interno di una cornice di dialogo, il multilateralismo rischia di cadere quasi subito vittima di aspettative esagerate. Si prenda il tema del debito dei Paesi in via di sviluppo. Il nuovo quadro didel debito approvato pochi giorni fa dal G20 e dal Club di Parigi (che riunisce 22 Paesi creditori) permetterà di ristrutturare icon maggiore trasparenza. Per gli ...