Kevin Magnussen verso la serie IMSA (Di giovedì 26 novembre 2020) Futuro americano per Kevin Magnussen, ma non è quello che pensate: l’ex pilota della Haas avrebbe infatti scelto la serie IMSA. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il danese figlio d’arte avrebbe firmato con il Chip Ganassi Racing per disputare il Weathertech Championship al volante di una Cadillac DPi. La notizia non è ancora confermata, ma ci aspettiamo un comunicato ufficiale nei prossimi giorni. Il Chip Ganassi Racing ha annunciato la settimana scorsa il suo ritorno nella serie di durata, dopo una pausa di oltre un anno. Kevin Magnussen, perché l’IMSA e non l’IndyCar? Dopo aver perso il posto in formula 1, Magnussen ha chiesto aiuto a suo padre Ian, a sua volta un ex della massima formula e oggi attivo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) Futuro americano per, ma non è quello che pensate: l’ex pilota della Haas avrebbe infatti scelto la. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il danese figlio d’arte avrebbe firmato con il Chip Ganassi Racing per disputare il Weathertech Championship al volante di una Cadillac DPi. La notizia non è ancora confermata, ma ci aspettiamo un comunicato ufficiale nei prossimi giorni. Il Chip Ganassi Racing ha annunciato la settimana scorsa il suo ritorno nelladi durata, dopo una pausa di oltre un anno., perché l’e non l’IndyCar? Dopo aver perso il posto in formula 1,ha chiesto aiuto a suo padre Ian, a sua volta un ex della massima formula e oggi attivo ...

F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Kevin #Magnussen approda in #IMSA con Chip Ganassi #F1inGenerale - motorionline : #IMSA | Kevin #Magnussen pronto a sbarcare con #Ganassi tra le DPi nel 2021 ?? - FormulaPassion : #F1 | #Steiner sprona i suoi piloti - F1inGenerale_ : Kevin #Magnussen approda in #IMSA con Chip Ganassi #F1inGenerale - matteopittaccio : Kevin Magnussen probabilmente in IMSA con Chip Ganassi (Cadillac DPi) nel 2021. La questione si fa interessante ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Kevin Magnussen Kevin Magnussen verso la serie IMSA Periodico Daily - Notizie Kevin Magnussen verso la serie IMSA

Secondo Motorsprto.com, Kevin Magnussen avrebbe firmato con il Chip Ganassi Racing per debuttare nella IMSA Weathertech Championship ...

IMSA | Kevin Magnussen pronto a sbarcare con Ganassi tra le DPi nel 2021

Con la sicura uscita di scena dalla Haas in Formula 1, Kevin Magnussen è alla ricerca di nuovi lidi. Secondo quanto anticipato da Motorsport.com, il danese avrebbe firmato per correre a tempo pieno co ...

Secondo Motorsprto.com, Kevin Magnussen avrebbe firmato con il Chip Ganassi Racing per debuttare nella IMSA Weathertech Championship ...Con la sicura uscita di scena dalla Haas in Formula 1, Kevin Magnussen è alla ricerca di nuovi lidi. Secondo quanto anticipato da Motorsport.com, il danese avrebbe firmato per correre a tempo pieno co ...