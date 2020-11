Juventus, per Cuadrado è record: non accadeva dal 2017 (Di giovedì 26 novembre 2020) La Juventus è tornata ad allenarsi in vista del match delle ore 18 di sabato in trasferta a Benevento, reduce dalla sofferta vittoria contro il Ferencvaros. Ottenuto il passaggio del turno, ma sotto la lente d’ingrandimento è finita una prestazione non esaltante da parte dei bianconeri. A togliere le castagne dal fuoco, ancora una volta, le perle di due giocatori che in questa prima parte di stagione sono state le colonne portanti della squadra di Andrea Pirlo, ovvero Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata. Oltre a questi due, comunque, occorre menzionare anche un altro elemento che si sta rivelando insostituibile agli occhi del Maestro, nonché preziosissimo sia in fase offensiva che difensiva; Juan Cuadrado. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Dybala verso la cessione? Il Villarreal propone lo scambio LEGGI ANCHE: Mercato Juve, le parole di Agostinelli: "La ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Laè tornata ad allenarsi in vista del match delle ore 18 di sabato in trasferta a Benevento, reduce dalla sofferta vittoria contro il Ferencvaros. Ottenuto il passaggio del turno, ma sotto la lente d’ingrandimento è finita una prestazione non esaltante da parte dei bianconeri. A togliere le castagne dal fuoco, ancora una volta, le perle di due giocatori che in questa prima parte di stagione sono state le colonne portanti della squadra di Andrea Pirlo, ovvero Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata. Oltre a questi due, comunque, occorre menzionare anche un altro elemento che si sta rivelando insostituibile agli occhi del Maestro, nonché preziosissimo sia in fase offensiva che difensiva; Juan. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Dybala verso la cessione? Il Villarreal propone lo scambio LEGGI ANCHE: Mercato Juve, le parole di Agostinelli: "La ...

