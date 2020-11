Juve, Morata ha le idee chiare: "A Barcellona per prenderci il primo posto" (Di giovedì 26 novembre 2020) Con il suo gol allo scadere lo spagnolo ha regalato ai bianconeri la qualificazione agli ottavi di Champions Leggi su 90min (Di giovedì 26 novembre 2020) Con il suo gol allo scadere lo spagnolo ha regalato ai bianconeri la qualificazione agli ottavi di Champions

juventusfc : #JuveFerencvaros, vi raccontiamo ?? La partita: - juventusfc : Anche @arthurhromelo in gol con la sua Nazionale! ?? Qui ?? - j_giamp84 : Gli juventini che si erano strappati i capelli per #vidal all inter dove sono? #vidal è stato grande con noi.come… - davidwon4206 : RT @juventusfc: #JuveFerencvaros, vi raccontiamo ?? La partita: - infoitsport : Corriere di Torino - Ronaldo e Morata si dividono la Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Morata Rompicapo Juve: Morata ha il turbo, Dybala è un diesel. Ma ora uno è di troppo La Gazzetta dello Sport Juve, Morata ha le idee chiare: "A Barcellona per prenderci il primo posto"

Il suo gol allo scadere non ha regalato alla Juventus solo la vittoria contro il Ferencvaros, ma anche il passaggio - suggellato dalla matematica - della fase a gironi e il pass per gli ottavi di fina ...

Dybala in crisi, Gazzetta: “Ci vorrà tempo per rivederlo al top. Lui non vuole…”

“Morata è il titolare e Dybala è diventato la riserva”. In casa Juventus c’è il problema da gestire del rientro al top di Paulo Dybala, oggi ne parla La Gazzetta dello Sp ...

Il suo gol allo scadere non ha regalato alla Juventus solo la vittoria contro il Ferencvaros, ma anche il passaggio - suggellato dalla matematica - della fase a gironi e il pass per gli ottavi di fina ...“Morata è il titolare e Dybala è diventato la riserva”. In casa Juventus c’è il problema da gestire del rientro al top di Paulo Dybala, oggi ne parla La Gazzetta dello Sp ...