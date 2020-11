Intervista post Napoli-Rijeka 2-0: le parole di Gattuso (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Napoli ha vinto 2-0 contro il Rijeka. Una buona prestazione degli azzurri che salgono al primo posto nel girone. Nove punti in quattro partite per la squadra di Gattuso che settimana prossima dovrà affrontare gli olandese dell’AZ Alkmaar. A seguire, l’Intervista post Napoli-Rijeka 2-0. Intervista post Napoli-Rijeka 2-0: Gattuso soddisfatto? Il tecnico ha parlato così della prestazione della squadra, concentrandosi su Ghoulam: “Ghoulam ha fatto molto bene, è da tanto tempo che si allena bene. Oggi ha fatto bene, volevo dargli una possibilità da tempo. Se non fai le letture giuste fatichi, ma oggi siamo andati bene rispetto alla gara di tre settimane fa. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilha vinto 2-0 contro il. Una buona prestazione degli azzurri che salgono al primoo nel girone. Nove punti in quattro partite per la squadra diche settimana prossima dovrà affrontare gli olandese dell’AZ Alkmaar. A seguire, l’2-0.2-0:soddisfatto? Il tecnico ha parlato così della prestazione della squadra, concentrandosi su Ghoulam: “Ghoulam ha fatto molto bene, è da tanto tempo che si allena bene. Oggi ha fatto bene, volevo dargli una possibilità da tempo. Se non fai le letture giuste fatichi, ma oggi siamo andati bene rispetto alla gara di tre settimane fa. ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Devo fare i complimenti ai ragazzi per la reazione, siamo riusciti a fare quattro gol e a rimo… - fIeurhs : Louis ha parlato di Taylor in una intervista, your brand ? — proprio - young_gianmarco : RT @DomaniGiornale: Il direttore dell’Huffington Post, #MattiaFeltri, non ha pubblicato un suo articolo per mantenere la pace familiare con… - brknwhiskyglass : Ciao Frankie! Ho visto anche io l'intervista di Laur0 e ho letto la tua preoccupazione sul fatto di perdere… — Ciao… - bassegDE : RT @DomaniGiornale: Il direttore dell’Huffington Post, #MattiaFeltri, non ha pubblicato un suo articolo per mantenere la pace familiare con… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista post Intervista al direttore sanitario dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige Il Post Grande Fratello Vip, Codacons contro Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: “Incommentabile”

Grande Fratello Vip 5, il Codacons attacca la trasmissione e punta il dito su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: "Incommentabile".

Da Velletri 2030 idee per un possibile futuro post Covid-19. Ecco cosa ne pensa Bill Gates

“Correva la prima metà dell’anno 2012 quando un gruppo di cittadini di Velletri diedero vita a Velletri 2030, stanchi di sentir parlare di Velletri al passato, continuamente rievocando gli anni sessan ...

Grande Fratello Vip 5, il Codacons attacca la trasmissione e punta il dito su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: "Incommentabile".“Correva la prima metà dell’anno 2012 quando un gruppo di cittadini di Velletri diedero vita a Velletri 2030, stanchi di sentir parlare di Velletri al passato, continuamente rievocando gli anni sessan ...