“In provincia confusione e improvvisazione”, Uil chiede “tavolo di crisi su Covid” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Emergenza Covid, la Uil provinciale chiede a Regione e Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona l’istituzione «di un tavolo di crisi provinciale» in quanto «l’azione del Governo Regionale si scontra con l’estrema confusione con cui nei territori si sta affrontando l’emergenza-Covid con direttive spesso improvvisate e contraddittorie sugli spazi da attivare per i percorsi dedicati, sulle risorse umane e strumentali da utilizzare in queste aree, sulla modifica dell’organizzazione del lavoro, sul diverso utilizzo delle figure professionali». Il segretario generale Donato Salvato (foto a lato) e il coordinatore dei medici Raffaele Albano (foto in alto) scrivono la seguente lettera al governatore della Campania Vincenzo De Luca e alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Emergenza Covid, la Uillea Regione e Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona l’istituzione «di un tavolo dile» in quanto «l’azione del Governo Regionale si scontra con l’estremacon cui nei territori si sta affrontando l’emergenza-Covid con direttive spesso improvvisate e contraddittorie sugli spazi da attivare per i percorsi dedicati, sulle risorse umane e strumentali da utilizzare in queste aree, sulla modifica dell’organizzazione del lavoro, sul diverso utilizzo delle figure professionali». Il segretario generale Donato Salvato (foto a lato) e il coordinatore dei medici Raffaele Albano (foto in alto) scrivono la seguente lettera al governatore della Campania Vincenzo De Luca e alla ...

