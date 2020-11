“Il picco è superato, ma avremo ancora tanti morti”. Crisanti: “Io, favorevole ai vaccini, però…” (Di giovedì 26 novembre 2020) Nei giorni scorsi è stato letteralmente ‘crocifisso’ a causa di una sua affermazione sui vaccini, ed oggi il noto direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova, Anrea Crisanti, ha affidato ai microfoni di Rainews un messaggio positivo: “Il rapporto all’11,2% tra i tamponi positivi e quelli processati ci dice che la percentuale dei positivi sta scendendo ed è un fatto che è indipendente dal numero dei tamponi fatti. E quindi è un segno che la trasmissione sta calando, probabilmente abbiamo passato il picco. Anzi sicuramente“. Crisanti: “Purtroppo il numero dei morti resterà ancora stabile” Tuttavia, ha poi aggiunto il virologo, “il numero dei morti di Covid-19, purtroppo, è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre 2 o 3 settimane, magari con leggeri cali. Purtroppo i ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 novembre 2020) Nei giorni scorsi è stato letteralmente ‘crocifisso’ a causa di una sua affermazione sui, ed oggi il noto direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova, Anrea, ha affidato ai microfoni di Rainews un messaggio positivo: “Il rapporto all’11,2% tra i tamponi positivi e quelli processati ci dice che la percentuale dei positivi sta scendendo ed è un fatto che è indipendente dal numero dei tamponi fatti. E quindi è un segno che la trasmissione sta calando, probabilmente abbiamo passato il. Anzi sicuramente“.: “Purtroppo il numero dei morti resteràstabile” Tuttavia, ha poi aggiunto il virologo, “il numero dei morti di Covid-19, purtroppo, è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre 2 o 3 settimane, magari con leggeri cali. Purtroppo i ...

