Giorgio Pasotti pronto per Il silenzio dell’acqua 2 – “Molta aspettativa”

VanityFairIt : Video intervista al protagonista, insieme ad Ambra Angiolini, della seconda stagione della fiction «Il silenzio del… - giorgiopasotti : RT @lamescolanza: “Cinema e teatri aperti a Natale”, la proposta di @giorgiopasotti - Il Decoder - AgenziaOpinione : CANALE 5 – ” IL SILENZIO DELL’ACQUA ” * « AL VIA LA SECONDA STAGIONE CON AMBRA ANGIOLINI E GIORGIO PASOTTI, VENERDÌ… - VanityFairIt : Video intervista al protagonista, insieme ad Ambra Angiolini, della seconda stagione della fiction «Il silenzio del… - SpettacoloNews1 : Torna 'Il silenzio dell'acqua', con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti - -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Pasotti

L’AQUILA- “Ci sono momenti nella storia dell’uomo in cui una vita è legata all’altra, nel bene e nel male. E in cui ciascuno, nel suo piccolo, scrive la storia per tutti”. Inizia così il videomessaggi ...Al via venerdì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione de "Il Silenzio dell'Acqua" che vede ancora una volta protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La ser ...