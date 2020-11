‘Gf Vip 5’ | svelato il nome di un nuovo concorrente che il pubblico conosce molto bene

Leggi su isaechia

(Di giovedì 26 novembre 2020) Alfonso Signorini l’aveva annunciato. Nove nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa della Casa del Gf Vip 5. Si sono susseguite svariate indiscrezioni sulla loro identità. Il direttore del settimanale, Riccardo Signoretti, ha sganciato la bomba. Secondo le sue parole,sarà Filippo Nardi. L’uomo è un exdel Grande Fratello, reality che l’ha reso noto a causa della sua espulsione quando, in Confessionale, chiese in maniera aggressiva le sue sigarette. Anni fa, Nardi è stato anchede L’Isola dei Famosi targata Mediaset e nell’edizione successiva, inviato del programma per alcune puntate. L'articolo proviene da Isa e Chia.