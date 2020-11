FIFA 21: Obiettivi Gerard Deulofeu League Player – Requisiti (Di giovedì 26 novembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale League Player di Gerard Deulofeu. La carta in questione è la terza delle carte speciali League Player che la software house canadese rilascerà durante la stagione. Nelle prossime settimane dovrebbero essere rilasciate anche le carte League Player della Bundesliga e de LaLiga. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili nella modalità FIFA 21 Ultimate Team. Requisiti Gerard Deulofeu League Player Vittorie Serie A: Vinci 15 partite schierando solo ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 26 novembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la carta specialedi. La carta in questione è la terza delle carte specialiche la software house canadese rilascerà durante la stagione. Nelle prossime settimane dovrebbero essere rilasciate anche le cartedella Bundesliga e de LaLiga. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili nella modalità21 Ultimate Team.Vittorie Serie A: Vinci 15 partite schierando solo ...

IlVal_79 : @stebellentani Credo che a livello Uefa o addirittura Fifa debbano cambiare un po' di regolette sui contratti di al… - MagnusKofoed : RT @fifautita: New STORYLINES players available in season 2 objectives - fifautita : New STORYLINES players available in season 2 objectives - grandericchiuti : 'sai già quali sono i tuoi obiettivi per i prossimi 10 anni?' - Creare benessere. Minimo vincere una partita a fifa… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Obiettivi Fifa 21: Rodrygo Primatista - Record Breaker disponibile tramite obiettivi FUT Universe FIFA 21, la furia di Ibrahimovic: “sfruttano la mia immagine!”

Secondo il fuoriclasse, EA Sports e FIFPro sfrutterebbero la sua immagine senza permesso. Altri campioni starebbero pensando perfino ad azioni legali.

FIFA 21: EA Sports mette in chiaro la situazione e risponde alle accuse di Ibrahimovic

Continua la polemica a distanza tra Electronic Arts e Zlatan Ibrahimovic: il campione svedese accusa, EA Sports risponde.

Secondo il fuoriclasse, EA Sports e FIFPro sfrutterebbero la sua immagine senza permesso. Altri campioni starebbero pensando perfino ad azioni legali.Continua la polemica a distanza tra Electronic Arts e Zlatan Ibrahimovic: il campione svedese accusa, EA Sports risponde.