Festival di Sanremo confermato a marzo | Amadeus | “Bisognerà riorganizzare tutto”

Il Festival di Sanremo si farà: a confermarlo è stato Amadeus, direttore artistico di questa 71esima edizione. Alla vigilia dell'ultimo appuntamento di AmaSanremo – lo show da cui usciranno i sei artisti emergenti che si esibiranno nella sezione "Nuove proposte" – il conduttore è pronto per questa avventura, che sicuramente sarà diversa da tutte le altre. Intervistato dal Messaggero Amadeus ha affermato che l'evento musicale "per ora è confermato dal 2 al 6 marzo, poi si vedrà. Lo slittamento ad aprile per ora non è un'opzione". E ha aggiunto: Senza pubblico Sanremo non è Sanremo. Questo è chiaro a tutti: azienda, sponsor, Comune. Speriamo solo di arrivare a marzo con la pandemia sotto controllo sapendo che bisognerà

