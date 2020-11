F1, Mick Schumacher: “I numeri dicono che tanti piloti possono vincere in F2, Hamilton ha fatto qualcosa di speciale come mio padre” (Di giovedì 26 novembre 2020) Mick Schumacher, in Bahrain, è pronto a chiudere la partita nel Mondiale di F2. Nel campionato propedeutico alla F1 il figlio del grande Michael comanda la classifica generale con 191 punti, contro i 169 di Callum Illot, anch’egli facente parte come Mick della Ferrari Driver Academy. “Contano i numeri, e i numeri dico che diversi piloti possono ancora vincere“, le parole di Mick nell’intervista esclusiva a Sky Sport. “Anche chi è ora sesto in classifica potrebbe farcela. Tutto è aperto e non bisogna dare nulla per scontato. Per questo ci stiamo preparando in modo così approfondito, con lo stesso approccio per ogni weekend. Dobbiamo capire i rischi, se e dove essere aggressivi. Sarà importante essere veloci e ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020), in Bahrain, è pronto a chiudere la partita nel Mondiale di F2. Nel campionato propedeutico alla F1 il figlio del grande Michael comanda la classifica generale con 191 punti, contro i 169 di Callum Illot, anch’egli facente partedella Ferrari Driver Academy. “Contano i, e idico che diversiancora“, le parole dinell’intervista esclusiva a Sky Sport. “Anche chi è ora sesto in classifica potrebbe farcela. Tutto è aperto e non bisogna dare nulla per scontato. Per questo ci stiamo preparando in modo così approfondito, con lo stesso approccio per ogni weekend. Dobbiamo capire i rischi, se e dove essere aggressivi. Sarà importante essere veloci e ...

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher Mick va oltre il cognome Schumacher. A un passo dal titolo di Formula 2 ilGiornale.it Mick Schumacher: Ho le capacità e mi sento pronto per la Formula 1 [ VIDEO ]

L’intervista a Mick Schumacher alla vigilia del Gran Premio del Bahrain. Il pilota tedesco, leader della classifica F2, ha detto di essere ormai pronto per il debutto in Formula 1. Intervistato da Mar ...

In Bahrain torna la F2: tutto quello che c’è da sapere, prima del rush finale!

Dopo due mesi di stop, nella notte del Bahrain si riaccendono i riflettori sulla categoria propedeutica di maggior rilievo. In quel di Sakir andranno infatti in scena i due appuntamenti conclusivi di ...

