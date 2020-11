Emma Marrone sfogo e scelta sui figli: “Non ne voglio ora, ecco perché” (Di giovedì 26 novembre 2020) La cantante salentina racconta la sua lotta contro i preconcetti e gli stereotipi di genere. La sua esperienza come giudice di X-Factor e la sicurezza di essere donna anche senza essere madre. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 26 novembre 2020) La cantante salentina racconta la sua lotta contro i preconcetti e gli stereotipi di genere. La sua esperienza come giudice di X-Factor e la sicurezza di essere donna anche senza essere madre. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Emma Marrone: “Io non voglio figli ora. La maternità non è un obbligo e poi abbiamo la possibilità di congelare gli… - Italia_Notizie : Emma Marrone: “Io non voglio figli ora. La maternità non è un obbligo e poi abbiamo la possibilità di congelare gli… - flbbergasted : come* lol c'è da dire inoltre che tra una pubblicità dove si cerca di combattere attivamente il tabù del sangue mes… - clikservernet : Emma Marrone: “Io non voglio figli ora. La maternità non è un obbligo e poi abbiamo la possibilità di congelare gli… - Noovyis : (Emma Marrone: “Io non voglio figli ora. La maternità non è un obbligo e poi abbiamo la possibilità di congelare gl… -