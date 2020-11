Doppia-Ferragni | Premio Internazionale Isfoa e Ambrogino d’Oro

(Di giovedì 26 novembre 2020) Chiaraè blogger, imprenditore, designer ed Influencer ed ha fondato l’online magazine The Blonde Salad. Dopo essere stata tra i 25 privilegiati destinatari del prestigiosoalla Carriera XVIesima Edizione Anno 2020, verrà insignita anche della massima onorificenza concessa dal Comune di Milano a chi ha dato lustro alla città: l’. Chiarariceverà l’onorificenza unitamente al marito Fedez per il loro impegno profuso durante i mesi della prima ondata della pandemia. La coppia aveva lanciato una raccolta fondi che ha permesso di realizzare una terapia intensiva nuova all’ospedale San Raffaele. A decidere di assegnare l’onorificenza è stata l’apposita commissione del Comune di Milano, che comprende alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Doppia Ferragni

Finanzaonline.com

Accordo tra il gruppo della moda e la influencer, che solo pochi giorni fa aveva provocato il balzo di Monnalisa con l'intesa sui vestiti per bimbi. Il ...Un modello mini e casual, versatile, da indossare in città e non solo: è il vestito a quadri di Zara indossato da Chiara Ferragni.