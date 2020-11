Docu-serie di Diodato su RaiPlay | viaggio tra musica e incontri

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 26 novembre 2020) Arriva in esclusiva sudal 29 novembre"Storie di un'altra estate", unanata dalla volontà di raccogliere sensazioni, emozioni, pezzi di vissuto che il cantautore ha registrato durante i live estivi che lo hanno portato nei mesi scorsi ad attraversare un'Italia diversa in un anno diverso. "Storie di un'altra estate" racconta qualcosa in più di. È la narrazione di un'estate inaspettata che è diventata racconto, unspeciale tra passato, presente e futuro, tra, luoghi, parole e.È un racconto di sé tramite le canzoni e le città che hanno segnato la sua vita, in unche attraversa l'Italia "a ritrovar bellezza", alla scoperta della possibilità di rimettersi in gioco, di ...