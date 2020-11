(Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - "Nonostante la mia opposizione, il Governo intende mantenere in vigoreal 3le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare lain". Lo ...

infoitinterno : Doccia fredda sulla Lombardia: resterà zona rossa fino al 3 dicembre - francois_sade : RT @noitre32: DOCCIA FREDDA Conte annuncia l'intervista in tv e parte lo sfottò: il premier travolto dagli insulti - noitre32 : DOCCIA FREDDA Conte annuncia l'intervista in tv e parte lo sfottò: il premier travolto dagli insulti - Samantha_IT : RT @qn_giorno: Doccia fredda sulla #Lombardia : resterà #zonarossa fino al 3 dicembre - alexfoti : RT @qn_giorno: Doccia fredda sulla #Lombardia : resterà #zonarossa fino al 3 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Doccia fredda

IL GIORNO

Una doccia fredda per la Regione. Fontana confidava in un vicino allentamento delle misure anticovid e sul passaggio alla zona arancione l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera aveva detto: ...LILLE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Milan non va oltre l’1-1 contro il Lille e rimane al secondo posto nel gruppo H dietro ai francesi.