Detto Fatto sospeso a causa del tutorial "Come fare la spesa sui tacchi": tutti i dettagli (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle ultime ore Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, è stato molto chiacchierato a causa di un tutorial diventato virale e considerato sessista. Si trattava di un segmento sul come fare la spesa sui tacchi. A molti non è piaciuto e le critiche sono piovute da tutte le parti, specialmente sui social. I video, purtroppo, non sono più reperibili perché la puntata è stata tolta da RaiPlay. La conduttrice si è anche scusata, riconoscendo l'errore di aver rappresentato una donna oggetto. Inoltre ha dichiarato, sul suo profilo Instagram, di aver sempre lavorato per abbattere i pregiudizi e il maschilismo, ma in questo caso la superficialità ha prevalso e ha voluto scusarsi. Tutto questo non è bastato. La trasmissione, infatti, è stata sospesa.

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - HuffPostItalia : 'Detto Fatto' viene sospeso, ma poi va in replica la puntata della sfilata in lingerie - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - _heronvdale : RT @ilpost: Il programma di Rai Due “Detto Fatto” è stato sospeso dopo il criticato “tutorial” per fare la spesa - Max_Miecchi : Noi boomer siamo cresciuti con 'Colpo grosso' e 'Il cappello sulle ventitré' in seconda serata, altro che 'Detto fatto'. ?? -