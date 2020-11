Coronavirus, la Francia allenta le restrizioni: negozi aperti fino alle 21, località sciistiche accessibili, ma bar e ristoranti chiusi (Di giovedì 26 novembre 2020) negozi aperti fino alle 21, ma bar e ristoranti chiusi almeno fino al 20 gennaio. Saranno invece aperte le località sciistiche, ma non gli impianti di risalita. È la Francia che tenta di uscire dalla seconda ondata di Coronavirus che le è costata numeri di contagi tra i più alti d’Europa. Il primo ministro francese, Jean Castex, aprendo la conferenza stampa in cui fornisce i dettagli della fase di alleggerimento delle misure a partire da sabato prossimo, ha spiegato, rivolgendosi alla Nazione, che “i primi risultati ci sono, grazie ai vostri sforzi. La pressione epidemica rimane forte ma si sta riducendo, più in Francia che in altri Paesi europei”. Il premier ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020)21, ma bar ealmenoal 20 gennaio. Saranno invece aperte le, ma non gli impianti di risalita. È lache tenta di uscire dalla seconda ondata diche le è costata numeri di contagi tra i più alti d’Europa. Il primo ministro francese, Jean Castex, aprendo la conferenza stampa in cui fornisce i dettagli della fase diggerimento delle misure a partire da sabato prossimo, ha spiegato, rivolgendosi alla Nazione, che “i primi risultati ci sono, grazie ai vostri sforzi. La pressione epidemica rimane forte ma si sta riducendo, più inche in altri Paesi europei”. Il premier ha ...

