Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 26 novembre 2020 (Di giovedì 26 novembre 2020) Diffuso come di consueto dalla Protezione Civile il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 26 novembre Coronavirus: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 29.003 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 1.509.875. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 795.845, con un dato ancora in diminuzione. I guariti di oggi sono 24.031, per un totale di 661.180. Si registrano, purtroppo, anche altre 822 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 52.850. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 232.711. Diminuiscono, dopo molto ...

