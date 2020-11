Coronavirus, i dati: 822 morti. I nuovi contagi sono 29mila con 232.711 test, calo dei ricoveri (Di giovedì 26 novembre 2020) sono 29.003 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 232.711 tamponi processati, 110.261 dei quali diagnostici. Ancora tragico il conto dei decessi: in un giorno i morti sono stati 822. Si conferma il trend delle ospedalizzazioni, con un calo dei posti letto occupati nei reparti Covid per il terzo giorno consecutivo (-275). In calo, oggi, anche le terapie intensive (-2). Da lunedì a giovedì sono state accertate 101.018 positività, negli stessi giorni della scorsa settimana erano state 130.003: il calo quindi è attorno al 23%. Giù anche i tassi di positività: il rapporto tra contagi e tamponi è pari al 12,6% (la corsa settimana 15,4%), mentre sui casi testati il tasso è 25,4% (era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020)29.003 icasi diin Italia nelle ultime 24 ore con 232.711 tamponi processati, 110.261 dei quali diagnostici. Ancora tragico il conto dei decessi: in un giorno istati 822. Si conferma il trend delle ospedalizzazioni, con undei posti letto occupati nei reparti Covid per il terzo giorno consecutivo (-275). In, oggi, anche le terapie intensive (-2). Da lunedì a giovedìstate accertate 101.018 positività, negli stessi giorni della scorsa settimana erano state 130.003: ilquindi è attorno al 23%. Giù anche i tassi di positività: il rapporto trae tamponi è pari al 12,6% (la corsa settimana 15,4%), mentre sui casiati il tasso è 25,4% (era ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid19 Sicilia, 1768 nuovi positivi, 49 morti e 1531 guariti, 516 casi a Palermo e 502 a Catania

Sono 1.798 i ricoverati, 26 in meno rispetto a ieri: 1.545 in regime ordinario e 253 in terapia intensiva, ancora 3 in più di ieri. In isolamento domiciliare sono 36.710. L'articolo Covid19 Sicilia, 1 ...

Covid: perché la mancanza di olfatto si protrae a lungo

Covid: perché la mancanza di olfatto si protrae a lungo. Le ricerche si stanno concentrando, in particolare, sui disturbi di questo senso.

