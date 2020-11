Conte e il Tapiro d’oro di Striscia la notizia: “Se non mangerò il panettone sarà perché non l’avrò meritato” (Di giovedì 26 novembre 2020) Antonio Conte, dopo le brutte figuracce sulla panchina dell’Inter, è stato raggiunto da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, che gli ha consegnato il suo quarto Tapiro d’oro. Queste le parole del tecnico nerazzurro “C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l’avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida…” Foto: sito uff Striscia la notizia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Antonio, dopo le brutte figuracce sulla panchina dell’Inter, è stato raggiunto da Valerio Staffelli, inviato dila, che gli ha consegnato il suo quarto. Queste le parole del tecnico nerazzurro “C’è da lavorare tanto, ma se nonilsi vede che nonmeritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida…” Foto: sito ufflaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

