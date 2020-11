Codacons, no a santificazione Maradona esempio sbagliato per migliaia di giovani (Di giovedì 26 novembre 2020) Giusto il cordoglio per la perdita di un calciatore straordinario, ma no all’eccessiva santificazione di un uomo che, nella sua vita, ha commesso numerosi errori ed è stato un esempio sbagliato per migliaia di giovani. Lo afferma il Codacons, criticando l’enorme spazio concesso dai mass media italiani, specie la Rai, al giocatore tragicamente scomparso.Dai problemi con il fisco ai figli riconosciuti dopo tantissimi anni, passando per le violenze inflitte alla sua ex compagna, al gesto dell’ombrello nei confronti della Guardia di finanza durante la trasmissione di Fabio Fazio o quello contro i tifosi allo stadio, senza dimenticare quando fu fotografato nella vasca da bagno a conchiglia dei fratelli Giuliano, famiglia camorrista napoletana o la sua dipendenza dalla cocaina, sono ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) Giusto il cordoglio per la perdita di un calciatore straordinario, ma no all’eccessivadi un uomo che, nella sua vita, ha commesso numerosi errori ed è stato unperdi. Lo afferma il, criticando l’enorme spazio concesso dai mass media italiani, specie la Rai, al giocatore tragicamente scomparso.Dai problemi con il fisco ai figli riconosciuti dopo tantissimi anni, passando per le violenze inflitte alla sua ex compagna, al gesto dell’ombrello nei confronti della Guardia di finanza durante la trasmissione di Fabio Fazio o quello contro i tifosi allo stadio, senza dimenticare quando fu fotografato nella vasca da bagno a conchiglia dei fratelli Giuliano, famiglia camorrista napoletana o la sua dipendenza dalla cocaina, sono ...

Il Codacons contro Diego Armand Maradona. Ecco il comunicato diffuso dall'Associazione consumatori: "Giusto il cordoglio per la perdita di un calciatore straordinario, ma no all’eccessiva ...

