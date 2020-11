Basket, Qualificazioni Europei 2022: alla scoperta della Macedonia del Nord, avversaria dell’Italia. Spiccano Jacob Wiley e Vojdan Stojanovski (Di giovedì 26 novembre 2020) La nazionale italiana di pallacanestro scenderà in campo questo sabato, in un match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2022, contro la Macedonia del Nord. Gli azzurri sono già qualificati per la rassegna continentale, dato che il Bel Paese sarà uno dei paesi ospitanti e, dunque, questo incontro servirà solamente per testare alcuni giocatori in vista del grande obiettivo del 2021: il Preolimpico. La Macedonia del Nord, ad ogni modo, è sicuramente un avversario abbordabile, che per ora non ha ancora vinto un match in queste Qualificazioni agli Europei del 2022. Essi, infatti, hanno perso sia l’incontro disputato con l’Estonia, con il risultato di 72-81, che quello che li ha visti contrapposti ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) La nazionale italiana di pcanestro scenderà in campo questo sabato, in un match valido per leaglidel, contro ladel. Gli azzurri sono già qualificati per la rassegna continentale, dato che il Bel Paese sarà uno dei paesi ospitanti e, dunque, questo incontro servirà solamente per testare alcuni giocatori in vista del grande obiettivo del 2021: il Preolimpico. Ladel, ad ogni modo, è sicuramente un avversario abbordabile, che per ora non ha ancora vinto un match in questeaglidel. Essi, infatti, hanno perso sia l’incontro disputato con l’Estonia, con il risultato di 72-81, che quello che li ha visti contrapposti ...

CristianSiddi : RT @SkySport: Qualificazioni EuroBasket 2022, Italia in campo con Macedonia e Russia: guida tv ? Match in diretta su Sky Sport Arena e Sky… - SkySport : Qualificazioni EuroBasket 2022, Italia in campo con Macedonia e Russia: guida tv ? Match in diretta su Sky Sport Ar… - sportli26181512 : Qualificazioni Eurobasket 2022, Italia in campo con Macedonia e Russia: guida tv: Weekend dedicato alla Nazionale:… - sportli26181512 : Qualificazioni Eurobasket 2022, Italia in campo con Macedonia e Russia: guida tv: Weekend dedicato alla Nazionale:… - Dario_Melli : Qualificazioni Eurobasket 2022, Italia in campo con Macedonia e Russia: guida tv -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Qualificazioni Basket, qualificazioni Europei 2022: cinque debuttanti tra i 12 di Sacchetti per Macedonia e Russia la Repubblica Italia-Macedonia del Nord in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei basket 2022

Dopo aver vinto a febbraio nelle prime due uscite del gruppo B, l’Italia torna in campo per le qualificazioni agli Europei 2022 di basket contro la Macedonia del Nord. Tutte le ...

EuroBasket 2022 Qualifiers: 6 match live su Sky Sport, due con l’Italia

Italia già qualificata alla fase finale, essendo tra i paesi ospitanti dell’EuroBasket 2022, con un girone in programma a Milano.

Dopo aver vinto a febbraio nelle prime due uscite del gruppo B, l’Italia torna in campo per le qualificazioni agli Europei 2022 di basket contro la Macedonia del Nord. Tutte le ...Italia già qualificata alla fase finale, essendo tra i paesi ospitanti dell’EuroBasket 2022, con un girone in programma a Milano.