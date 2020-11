Antitrust - Il Tar del Lazio annulla la multa di 678 milioni alle Case e alle loro captive (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Tar del Lazio ha annullato la multa da 678 milioni di euro comminata il 9 gennaio 2019 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle principali captive bank, ai relativi gruppi automobilistici e alle due associazioni di categoria, Assofin e Assilea. Scambio di informazioni, ma non restrizione della concorrenza. Con le due sentenze del 24 novembre scorso, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha stabilito che l'Antitrust non ha dimostrato "la capacità, anche solo in via ipotetica e potenziale, delle condotte delle captive bank di determinare una restrizione della concorrenza". In pratica, è vero che tra il 2003 e il 2017 vi fu uno scambio di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Tar delhato lada 678di euro comminata il 9 gennaio 2019 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercatoprincipalibank, ai relativi gruppi automobilistici edue associazioni di categoria, Assofin e Assilea. Scambio di informazioni, ma non restrizione della concorrenza. Con le due sentenze del 24 novembre scorso, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale delha stabilito che l'non ha dimostrato "la capacità, anche solo in via ipotetica e potenziale, delle condotte dellebank di determinare una restrizione della concorrenza". In pratica, è vero che tra il 2003 e il 2017 vi fu uno scambio di ...

dinoadduci : TAR Lazio - Annullato il provvedimento dell'Antitrust contro le captive - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Tar del Lazio annulla la multa di 678 milioni dell'antitrust: le case di auto non facevano alcun “cartello” https://t.c… - enzomazza : Alla fine avevamo ragione noi come ?@FIMI_IT? Le misure di sicurezza sul televoto non sono state implementate. Ci… - AnsaLiguria : Rai: Tar conferma multa Antitrust per Festival Sanremo 2010. #ANSA - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Tar del Lazio annulla la multa di 678 milioni dell'antitrust: le case di auto non facevano alcun “cartello” https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust Tar Tar del Lazio annulla la multa di 678 milioni dell'antitrust: le case di auto non facevano alcun cartello Il Messaggero Annullato il provvedimento dell'Antitrust contro le captive

La soddisfazione di Assilea. Il giudice amministrativo, oltre all’annullamento del provvedimento dell’AGCM, ha censurato l’Autority per non aver spiegato - e neppure indagato - in che modo lo scambio ...

Sanremo 2010, confermata dal TAR la multa dell’Antitrust alla RAI

RAI non ne ha informato i telespettatori”, ha concluso il TAR del Lazio. “Siamo soddisfatti che pur dopo tanto tempo la posizione di FIMI che all’epoca aveva chiesto un intervento dell’antitrust e ...

La soddisfazione di Assilea. Il giudice amministrativo, oltre all’annullamento del provvedimento dell’AGCM, ha censurato l’Autority per non aver spiegato - e neppure indagato - in che modo lo scambio ...RAI non ne ha informato i telespettatori”, ha concluso il TAR del Lazio. “Siamo soddisfatti che pur dopo tanto tempo la posizione di FIMI che all’epoca aveva chiesto un intervento dell’antitrust e ...