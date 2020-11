AmaSanremo | i 10 finalisti

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 27 novembre 2020)Con Folcast e Davide Shorty, selezionati per ultimi, si è completata la lista dei 10di. Per loro si spalancano le porte della finalissima del 17 dicembre: nella speciale puntata, in onda in prima serata su Rai1, verranno assegnati i 6 posti in palio per la sezione Nuove Proposte del Festival 2021 (ad essi si aggiungeranno 2 artisti provenienti da Area Sanremo). Ecco i nomi dei 10di(in ciascuna delle cinque puntate previste ne sono stati selezionati due): WrongOnYou – Lezioni di Volo M.E.R.L.O.T. – Sette volte Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te Le Larve – Musicaeroplano Gaudiano – Polvere da sparo I Desideri – Lo stesso cielo Avincola – Goal Hu – Occhi Niagara Folcast – Scopriti Davide Shorty – Regina A decretarne l’accesso ...