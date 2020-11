Violenza sulle donne, la Del Santo e la Rettore raccontano gli abusi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lody Del Santo e Donatella Rettore svelano i terribili episodi che hanno vissuto sulla loro pelle in occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne. In occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne, il programma di Rai 1 ‘Storie Italiane’ ha voluto dedicare un ampio spazio a tale, importante tematica. Ospiti in studio di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lody Dele Donatellasvelano i terribili episodi che hanno vissuto sulla loro pelle in occasione della Giornata contro la. In occasione della Giornata contro la, il programma di Rai 1 ‘Storie Italiane’ ha voluto dedicare un ampio spazio a tale, importante tematica. Ospiti in studio di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - caritas_milano : Nel lockdown, casi sempre più gravi di violenza sulle donne. L’isolamento aumenta la violenza domestica e il limit… - AmorosoOF : In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne metto a disposizione di tutti il mio profilo Instagram.… - trillyebbasta : Io non alzo le mani ti dicono .. ma offendono ,tradiscono , disprezzano ,insultano , minacciano , aggrediscono ve… - VirgilioVazzari : Marocchino ammazza moglie a coltellate in giorno ‘no violenza sulle donne’ -