Vaccini anti-Covid, Speranza: “Il 2 dicembre illustro il piano strategico in Parlamento” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Io sarò in Parlamento il 2 dicembre per presentare il piano strategico dei Vaccini che stiamo costruendo – ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza – L’Italia ha iniziato a lavorare dal mese di maggio per promuovere un’iniziativa europea nel campo dei Vaccini. È stato il primo motore dell’iniziativa della Commissione europea che ha iniziato a costruire contatti con le aziende farmaceutiche che stanno sviluppando Vaccini”. Le scuole, ha garantito, “restano al centro dell’attenzione del governo”. Anche nelle zone rosse, “abbiamo fatto una scelta molto chiara per tutelarle, perché riteniamo che siano una priorità assoluta e abbiamo deciso di non chiudere mai quelle primarie, fino alla prima media”. Su questo, come su tutti gli altri temi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Io sarò in Parlamento il 2per presentare ildeiche stiamo costruendo – ha annunciato il ministro della Salute, Roberto– L’Italia ha iniziato a lavorare dal mese di maggio per promuovere un’iniziativa europea nel campo dei. È stato il primo motore dell’iniziativa della Commissione europea che ha iniziato a costruire contatti con le aziende farmaceutiche che stanno sviluppando”. Le scuole, ha garto, “restano al centro dell’attenzione del governo”. Anche nelle zone rosse, “abbiamo fatto una scelta molto chiara per tutelarle, perché riteniamo che siano una priorità assoluta e abbiamo deciso di non chiudere mai quelle primarie, fino alla prima media”. Su questo, come su tutti gli altri temi ...

La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. Quando ar… - AnnalisaChirico : Non è riuscito a procurare gli antinfluenzali e ora dovrebbe fornire i vaccini anti Covid? Ci scordiamo che Arcuri… - clikservernet : Vaccini anti-Covid, Speranza: “Il 2 dicembre illustro il piano strategico in Parlamento” - Noovyis : (Vaccini anti-Covid, Speranza: “Il 2 dicembre illustro il piano strategico in Parlamento”) Playhitmusic - - mummy53690440 : Caos vaccini anti-influenzali, dopo le mascherine Zingaretti si rifà fregare -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti Vaccino anti-Covid, dalla possibile obbligatorietà all'app di monitoraggio: cosa sappiamo Sky Tg24 Vaccino anti Covid-19, ecco il piano del Friuli Venezia Giulia

A differenza degli altri vaccini, il cui acquisto viene fatto a livello regionale, per l'anti-Covid l'acquisto sarà centralizzato e gestito dallo Stato… Leggi ...

Biden: un vaccino per i mercati?

Secondo Pictet gli effetti del vaccino sono relativamente più importante per le sorti del nostro continente rispetti agli Stati Uniti e all'Asia ...

A differenza degli altri vaccini, il cui acquisto viene fatto a livello regionale, per l'anti-Covid l'acquisto sarà centralizzato e gestito dallo Stato… Leggi ...Secondo Pictet gli effetti del vaccino sono relativamente più importante per le sorti del nostro continente rispetti agli Stati Uniti e all'Asia ...