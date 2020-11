Vacanze invernali | Conte vuole la chiusura per tutta Europa | ma Austria e Svizzera già hanno detto no

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il problema degli spostamenti per leè uno dei più delicati in questo periodo. Il Governo punta sul coordinamento europeo per trovare regole comuni con il fine di evitare la terza ondata e non consentire la concorrenza tra Paesi. Che la presentazione del nuovo Dpcm prevista per il prossimo 2 dicembre resti a L'articolo proviene da Leggilo.org.