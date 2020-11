“Una donna ogni tre giorni vittima di femminicidio”. Servono pene certe e processi brevi (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’attenzione e sensibilità verso la tematica della violenza sulle donne è più che mai una tematica attuale su cui non si può rimanere indifferenti. Un dato che rende ancora più drammatici questi giorni è infatti quello inerente all’aumento della violenza sulle donne registrato con il Covid-19. “Sono 91 le donne vittime di omicidio nei primi dieci mesi del 2020. Ancora una ogni tre giorni”, riferisce Adnkronos. “Mentre nel primo semestre del 2020 sono calati gli omicidi rispetto allo stesso periodo del 2019, per quelli di genere non si può dire lo stesso”. Fenomeno che viene evidenziato all’interno del report realizzato dal servizio analisi criminale della direzione della Polizia Criminale su “Violenza di genere e omicidi volontari con vittime donne“: il numero di assassini volontari nei primi sei mesi del 2020 è sceso a 131, contro ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’attenzione e sensibilità verso la tematica della violenza sulle donne è più che mai una tematica attuale su cui non si può rimanere indifferenti. Un dato che rende ancora più drammatici questiè infatti quello inerente all’aumento della violenza sulle donne registrato con il Covid-19. “Sono 91 le donne vittime di omicidio nei primi dieci mesi del 2020. Ancora unatre”, riferisce Adnkronos. “Mentre nel primo semestre del 2020 sono calati gli omicidi rispetto allo stesso periodo del 2019, per quelli di genere non si può dire lo stesso”. Fenomeno che viene evidenziato all’interno del report realizzato dal servizio analisi criminale della direzione della Polizia Criminale su “Violenza di genere e omicidi volontari con vittime donne“: il numero di assassini volontari nei primi sei mesi del 2020 è sceso a 131, contro ...

amnestyitalia : Oggi è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, obiettivo ancora molto lontano per t… - chetempochefa : “In Italia in media ogni due giorni un uomo uccide una donna, compagna, figlia, amante, sorella, ex, perché la cons… - GassmanGassmann : #25novembre #giornatacontrolaviolenzasulledonne Un uomo che fa violenza su una donna, è un piccolo uomo.???? - DoctorWho744 : @_DAGOSPIA_ perché suo figlio ha violentato una donna????? - MinnieCatCalico : RT @Hogliannicheho: Fatemi capire, se una donna è ubriaca o sotto l’effetto di droghe passa dalla parte del torto perché ha scelto lei di a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una donna Snaitech con iZilove Foundation sostiene Amref Health Africacon un progetto dedicato all'empowerment femminile Fortune Italia