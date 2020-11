Snam: Alverà, 'con Terna vediamo importanti sinergie' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Noi vediamo importanti sinergie con Terna che stiamo cogliendo a livello operativo su tre fronti: il primo è quello degli scenari gas-elettrici, il secondo è sulle tecnologie per gestire la rete e per la digitalizzazione sempre più spinta e il terzo è il 'sector coupling' dove le nostre centrali ibride potranno dare grande resilienza a Terna quando avrà eccesso di energia in alcune parti di Italia e viceversa quando avrà bisogno di ridurre i consumi energetici e potremmo usare la nostra rete in qualche modo come se fosse una grande batteria". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2020-24 rispondendo a una domanda sulle ricorrenti indiscrezioni che parlano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Noiconche stiamo cogliendo a livello operativo su tre fronti: il primo è quello degli scenari gas-elettrici, il secondo è sulle tecnologie per gestire la rete e per la digitalizzazione sempre più spinta e il terzo è il 'sector coupling' dove le nostre centrali ibride potranno dare grande resilienza aquando avrà eccesso di energia in alcune parti di Italia e viceversa quando avrà bisogno di ridurre i consumi energetici e potremmo usare la nostra rete in qualche modo come se fosse una grande batteria". Ad affermarlo è l'ad di, Marconel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2020-24 rispondendo a una domanda sulle ricorrenti indiscrezioni che parlano ...

