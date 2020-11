Produrre un iPhone 12 Pro costa 340 euro

Leggi su wired

(Di mercoledì 25 novembre 2020) (Foto: Apple)Quanto12 Pro? Le risposte possono essere da 1189oppure da 340ed entrambe corrisponderebbero al vero perché la prima si rifà al prezzo di vendita al pubblico, mentre la seconda è la valutazione netta dei componenti montati all’interno dello smartphone una volta finito e assemblato. Il risultato può sorprendere, visto che è di quasi un quarto della richiesta finale agli utenti. A fare i conti in tasca a Apple ci hanno pensato i giapponesi di Nikkei che hanno smontato e analizzato la componentistica di12 Pro in collaborazione con Fomalhaut Techno Solutions. Si è così potuto calcolare il prezzo crudo dell’hardware del terzo modello in ordine di performance della nuova famiglia. I due fornitori maggiori sono i coreani di Lg e Samsung con il 26,8% del valore dei ...