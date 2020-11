Palermo-Turris, sarà una sfida tutta da decifrare: fuori casa corallini imbattuti da 570 giorni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Palermo cerca il sesto risultato utile di fila.Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati e del tecnico Roberto Boscaglia. sarà un banco di prova importante per i rosanero, chiamati a dare un altro segnale di forza per continuare la scalata."I numeri - scrive l'odierna edizione del Corriere dello Sport -, propongono una sfida tutta da decifrare in questo recupero fra le due neopromosse: il Palermo può fare poker dopo 3 vittorie consecutive ( e dopo questa è atteso da altre due gare di fila al Barbera), ma la Turris è imbattuta in trasferta. Però le ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilcerca il sesto risultato utile di fila.Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena lavalida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati e del tecnico Roberto Boscaglia.un banco di prova importante per i rosanero, chiamati a dare un altro segnale di forza per continuare la scalata."I numeri - scrive l'odierna edizione del Corriere dello Sport -, propongono unadain questo recupero fra le due neopromosse: ilpuò fare poker dopo 3 vittorie consecutive ( e dopo questa è atteso da altre due gare di fila al Barbera), ma laè imbattuta in trasferta. Però le ...

