Palermo-Turris | Fabiano | “Dato ai rosa una mazzata! Abagnale non ha fatto una parata”

La Turris espugna il "Barbera". Pomeriggio di festa per la Turris che, questo pomeriggio, conquista una vittoria storica contro il Palermo decisa dalla rete di Pandolfi, che firma il blitz campano al "Barbera". Un match analizzato nella consueta conferenza stampa post gara dal tecnico della compagine di Torre Annunziata, Francesco Fabiano. "Nel primo tempo abbiamo sofferto. Il Palermo ci ha creato pericoli su qualche palla inattiva, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un impatto eccezionale sulla gara. Abbiamo alzato il baricentro e siamo stati noi a creare le azioni migliori, avremmo già potuto segnare prima. Il Palermo ci attaccava, ma il nostro portiere non ha fatto una parata. Alla fine è il risultato che cambia le sorti del calcio. Sono una squadra fortissima che ..."

