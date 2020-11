Morto il medico Daniele Cagnacci, il Covid lo ha portato via in 5 giorni (Di mercoledì 25 novembre 2020) . Il medico di base Daniele Cagnacci, 64 anni, è deceduto a Napoli dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Con studio al corso Umberto, nel centro città, era da decenni il punto di riferimento per un intero quartiere. Era stato contagiato pochi giorni fa, la malattia l’ha portato via in appena 5 giorni. Sui social il ricordo commosso dei suoi pazienti e di chi lo aveva conosciuto in questi anni. Si allunga inesorabilmente il tragico elenco degli operatori sanitari contagiati dalla Covid durante il lavoro e deceduti: ieri sera, 23 novembre, è Morto il medico di famiglia Daniele Cagnacci, 64 anni. Con studio al corso Umberto, nel centro di Napoli, era il punto di riferimento per un intero ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 25 novembre 2020) . Ildi base, 64 anni, è deceduto a Napoli dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Con studio al corso Umberto, nel centro città, era da decenni il punto di riferimento per un intero quartiere. Era stato contagiato pochifa, la malattia l’havia in appena 5. Sui social il ricordo commosso dei suoi pazienti e di chi lo aveva conosciuto in questi anni. Si allunga inesorabilmente il tragico elenco degli operatori sanitari contagiati dalladurante il lavoro e deceduti: ieri sera, 23 novembre, èildi famiglia, 64 anni. Con studio al corso Umberto, nel centro di Napoli, era il punto di riferimento per un intero ...

