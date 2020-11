Morte Maradona, Vaticano: 'Il Papa ricorda i loro incontri e prega per lui' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Papa Francesco 'è informato della Morte di Diego Armando Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incontro di questi anni e lo ricorda nella preghiera, come ha fatto nei giorni scorsi da quando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020)Francesco 'è informato delladi Diego Armando, ripensa con affetto alle occasioni di incontro di questi anni e lonella preghiera, come ha fatto nei giorni scorsi da quando ...

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - DiMarzio : #Maradona, minuto di silenzio oggi e domani in #UCL ed #UEL - chiaradelregno_ : Mi piacciono un sacco questi dibattiti che sto leggendo qui su Twitter su questo accavallamento delle notizie della… - vet_mancuso : @La7tv Fatemi capire, stasera avete cassato la puntata sul processo di Norimberga per la morte di Maradona? -