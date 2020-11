Morte Maradona, Ferlaino racconta il colpo del secolo (Di mercoledì 25 novembre 2020) ”Cosa mi mancherà di Maradona? Niente, perché i tanti ricordi che ho di lui sono ancora molto vivi. Per me Diego non è morto… Non c’è più, ma vive e vivrà sempre per quello che ha dato al Napoli e ai tifosi napoletani”. Corrado Ferlaino ha la voce commossa. L’ex presidente del Napoli che ha portato Diego Armando Maradona all’ombra del Vesuvio nel 1984 non si rassegna all’idea che El Pibe de oro se ne è andato via. Ferlaino racconta all’Adnkronos di aver sentito l’ultima volta il suo ‘numero dieci’ ”qualche mese fa: ci siamo scambiati un saluto affettuoso, abbiamo parlato un po’ di calcio. L’ho sentito bene, doveva andare ad allenare la sua squadra”, il Gimnasia, ”era molto vivo e pronto”. ”Ora che non c’è più -confida Ferlaino che con Maradona ha vinto due scudetti e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) ”Cosa mi mancherà di? Niente, perché i tanti ricordi che ho di lui sono ancora molto vivi. Per me Diego non è morto… Non c’è più, ma vive e vivrà sempre per quello che ha dato al Napoli e ai tifosi napoletani”. Corradoha la voce commossa. L’ex presidente del Napoli che ha portato Diego Armandoall’ombra del Vesuvio nel 1984 non si rassegna all’idea che El Pibe de oro se ne è andato via.all’Adnkronos di aver sentito l’ultima volta il suo ‘numero dieci’ ”qualche mese fa: ci siamo scambiati un saluto affettuoso, abbiamo parlato un po’ di calcio. L’ho sentito bene, doveva andare ad allenare la sua squadra”, il Gimnasia, ”era molto vivo e pronto”. ”Ora che non c’è più -confidache conha vinto due scudetti e ...

