Morte Maradona, De Luca: “Il più grande e amato di tutti, irripetibile” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha ricordato la figura di Diego Armando Maradona, morto all’età di sessant’anni. Questo il tweet pubblicato dal presidente: “Unico, irripetibile genialità, il più grande di tutti, il più amato di tutti. Un grande uomo di calcio, un grande uomo di sport che prima del mondo intero, ha fatto innamorare Napoli perché di slancio e senza ipocrisia ha saputo scoprirne e interpretarne l’anima. Ha contribuito a riaccenderne l’orgoglio, unendo generazioni che lo hanno saputo amare, capire e anche perdonare”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anche il governatore della Campania, Vincenzo De, ha ricordato la figura di Diego Armando, morto all’età di sessant’anni. Questo il tweet pubblicato dal presidente: “Unico, irripetibile genialità, il piùdi, il piùdi. Unuomo di calcio, unuomo di sport che prima del mondo intero, ha fatto innamorare Napoli perché di slancio e senza ipocrisia ha saputo scoprirne e interpretarne l’anima. Ha contribuito a riaccenderne l’orgoglio, unendo generazioni che lo hanno saputo amare, capire e anche perdonare”. SportFace.

