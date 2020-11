Mini-riapertura per scuole e negozi (Di mercoledì 25 novembre 2020) A quanto pare, non ci sarà nessuna grande riapertura in occasione delle festività natalizie. Ma solo dei piccoli spiragli, per evitare che il Natale si trasformi nel volano della terza ondata del virus. E per farlo il governo si prepara a modificare già nel prossimo dpcm le regole che suddividono le regioni tra fasce di rischio, con le aperture automatiche di bar, ristoranti e attività a seconda del colore. Perché con l’indice Rt che già questo venerdì potrebbe essere sotto la soglia di 1, man mano tutte le regioni andrebbero a collocarsi nelle fasce di rischio minore. Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria già dal 27 novembre potrebbero passare dal rosso all’arancione, fino ad arrivare via via alle porte del Natale a una Italia tutta in zona gialla. Con la libertà di spostarsi quindi da una zona all’altra in occasione di feste e cenoni natalizi, fare shopping e ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 novembre 2020) A quanto pare, non ci sarà nessuna grandein occasione delle festività natalizie. Ma solo dei piccoli spiragli, per evitare che il Natale si trasformi nel volano della terza ondata del virus. E per farlo il governo si prepara a modificare già nel prossimo dpcm le regole che suddividono le regioni tra fasce di rischio, con le aperture automatiche di bar, ristoranti e attività a seconda del colore. Perché con l’indice Rt che già questo venerdì potrebbe essere sotto la soglia di 1, man mano tutte le regioni andrebbero a collocarsi nelle fasce di rischio minore. Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria già dal 27 novembre potrebbero passare dal rosso all’arancione, fino ad arrivare via via alle porte del Natale a una Italia tutta in zona gialla. Con la libertà di spostarsi quindi da una zona all’altra in occasione di feste e cenoni natalizi, fare shopping e ...

Linkiesta : RT @christianrocca: Mini-riapertura per scuole e negozi - christianrocca : Mini-riapertura per scuole e negozi - Mauro73432329 : - MassimGiannini : RT @LaStampa: A definire il colore delle Regioni non solo l’Rt. Saranno anche posti letto e incidenza del contagio. Cambiano gli orari per… - LaStampa : A definire il colore delle Regioni non solo l’Rt. Saranno anche posti letto e incidenza del contagio. Cambiano gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Mini riapertura Nuove regole per blindare il Natale: mini-riapertura per negozi e scuole La Stampa Le regole di NataleMini-riapertura per scuole e negozi

Il governo pensa di cambiare il sistema dei parametri che decidono la collocazione delle regioni in zona rossa, arancione o gialla. Si potrebbe tornare in classe il 9 o il 15 dicembre. Ma niente piste ...

Scuole, i timori per la mini-riapertura: a Benevento 600 bambini tornano in classe, in provincia si rinvia ancora

Il ritorno tra i banchi, sebbene solo per le prime classi delle elementari e la scuola dell’Infanzia. In tutto circa 600 bambini. Comunque prove tecniche di ritorno ad una parvenza di normalità. Il si ...

Il governo pensa di cambiare il sistema dei parametri che decidono la collocazione delle regioni in zona rossa, arancione o gialla. Si potrebbe tornare in classe il 9 o il 15 dicembre. Ma niente piste ...Il ritorno tra i banchi, sebbene solo per le prime classi delle elementari e la scuola dell’Infanzia. In tutto circa 600 bambini. Comunque prove tecniche di ritorno ad una parvenza di normalità. Il si ...