Maradona e gli anni al Napoli | scudetti e adorazione della città

(AGI) - Napoli, 25 nov. - Accolto come una grande star, con lo stadio San Paolo di Napoli pieno all'inverosimile. In ottantamila, accorsi per vedere i primi passi sul manto erboso del campione argentino. Diego Armando Maradona quel 5 luglio 1984 ricambia il grande calore regalando le soddisfazioni piu' grandi ai tifosi e non solo. Il primo campionato con "el pibe de oro" si chiude senza grandi clamori, con una posizione di centro classifica che nell'anno successivo diviene terzo posto. Ma e' nel campionato 1986-87, con Ottavio Bianchi allenatore, che Diego Armando Maradona diventa un idolo indiscusso e conquista per sempre il cuore dei napoletano portando il primo scudetto sulla maglia azzurra. E regala anche la vittoria contro la Juventus che mancava da ben 32 anni.

