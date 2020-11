Manutenzione impianti e infrastrutture: la STE.NI alleato prezioso dello Stato e di Roma Capitale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il settore dell’impiantistica e della Manutenzione rappresenta un terreno in cui confluiscono numerosi professionisti ed aziende, ognuno con la propria competenza ed esperienza. Ma mentre nel campo esistono numerose realtà che non possono rappresentare un vero riferimento, quando si tratta di intervenire per conto delle istituzioni, di grossi enti o plessi industriali, è necessario riporre fiducia in aziende dall’esperienza pluriennale e con referenze di qualità. Ecco perchè in questo senso la STE.NI srl non ha bisogno di presentazioni, potendo vantare numerose partnership con sedi ministeriali, esercito e svariate altre grandi realtà. Andando a portare a titolo esempio soltanto l’ultimo anno, il 2020, la STE.NI ha collaborato con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti offrendo più volte la sua competenza e la sua ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il settore dell’stica e dellarappresenta un terreno in cui confluiscono numerosi professionisti ed aziende, ognuno con la propria competenza ed esperienza. Ma mentre nel campo esistono numerose realtà che non possono rappresentare un vero riferimento, quando si tratta di intervenire per conto delle istituzioni, di grossi enti o plessi industriali, è necessario riporre fiducia in aziende dall’esperienza pluriennale e con referenze di qualità. Ecco perchè in questo senso la STE.NI srl non ha bisogno di presentazioni, potendo vantare numerose partnership con sedi ministeriali, esercito e svariate altre grandi realtà. Andando a portare a titolo esempio soltanto l’ultimo anno, il 2020, la STE.NI ha collaborato con il Ministero dellee dei Trasporti offrendo più volte la sua competenza e la sua ...

zazoomblog : Manutenzione impianti e infrastrutture: la - entevillaggio : Iscrizioni prorogate fino al 12 dicembre 2020 per il Corso IFTS 'Tecnico per la gestione dell'installazione/manuten… - IndieCappato : @IamVeroNic Perché i progetti costano. Dopo i lavori non vengono fatti progetti, son dei 'finti progetti', è docume… - bikediablo : RT @InfoAtac: #info #atac #metroA -Per manutenzione straordinaria (lavori agli impianti elettrici) dal 25 al 28 novembre chiude la stazione… - disasrl : Manutenzione impianti idraulici ed elettrici – Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Manutenzione impianti Manutenzione impianti e infrastrutture: la STE.NI alleato prezioso dello Stato e di Roma Capitale Italia Sera Manutenzione impianti e infrastrutture: la STE.NI alleato prezioso dello Stato e di Roma Capitale

Il settore dell’impiantistica e della manutenzione rappresenta un terreno in cui confluiscono numerosi professionisti ed aziende, ognuno con la propria competenza ed esperienza. Ma mentre nel campo es ...

Rockwell Automation acquisisce Fiix Inc.

Rockwell Automation annuncia di aver siglato un accordo per l’acquisizione di Fiix Inc., una società a capitale privato che dispone di un sistema digitale per la gestione della manutenzione (CMMS) abi ...

Il settore dell’impiantistica e della manutenzione rappresenta un terreno in cui confluiscono numerosi professionisti ed aziende, ognuno con la propria competenza ed esperienza. Ma mentre nel campo es ...Rockwell Automation annuncia di aver siglato un accordo per l’acquisizione di Fiix Inc., una società a capitale privato che dispone di un sistema digitale per la gestione della manutenzione (CMMS) abi ...