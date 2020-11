Lutto a Uomini e Donne | morta Maria S del trono over | annuncio di una ex dama

(Di mercoledì 25 novembre 2020)S. è, lasciando gli amici e le persone care nello sgomento. L’è stato dato da Anna Tedesco, exdel dating show e sua cara amica che ha condiviso parole di stima e affetto nei suoi confronti. E’S. deldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

CheDonnait : Grave lutto a #uominiedonne. Ci mancherà e non poco. - leggoit : Lutto a Uomini e Donne, morta di Covid la storia concorrente: «Il tuo sorriso era la tua forza» - blogtivvu : Lutto a Uomini e Donne, morta Maria S. del trono over - RadioSoap2 : RT @IsaeChia: Lutto a ‘#UominieDonne’: è morta #MariaS., iconica dama del ‘#Tronoover’ - IsaeChia : Lutto a ‘#UominieDonne’: è morta #MariaS., iconica dama del ‘#Tronoover’ -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Uomini

Isa e Chia

Lutto a "Uomini e Donne": è morta Maria S., ex dama del Trono Over. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social da Anna Tedesco, anche lei ex partecipante ...L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...