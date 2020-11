Luciano Moggi ricorda Diego Maradona: “Impossibile non volergli bene” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anche Luciano Moggi si aggiunge alla lunghissima lista di personaggi e addetti ai lavori che in questi minuti stanno ricordando Diego Armando Maradona, morto oggi a 60 anni. “Sono sconvolto, sapeva dare tutto se stesso agli altri. Aveva dei problemi che si conoscono, ma era una persona eccezionale – ha spiegato ad Adnkronos Moggi, che con Maradona ha conquistato lo Scudetto da dirigente del Napoli – E’ molto difficile commentare, era impossibile non volergli bene. Facile parlare quando uno muore, ma io ci ho vissuto accanto per anni.” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anchesi aggiunge alla lunghissima lista di personaggi e addetti ai lavori che in questi minuti stannondoArmando, morto oggi a 60 anni. “Sono sconvolto, sapeva dare tutto se stesso agli altri. Aveva dei problemi che si conoscono, ma era una persona eccezionale – ha spiegato ad Adnkronos, che conha conquistato lo Scudetto da dirigente del Napoli – E’ molto difficile commentare, era impossibile nonbene. Facile parlare quando uno muore, ma io ci ho vissuto accanto per anni.” SportFace.

È morto Diego Armando Maradona

A Napoli dal 1984, con la squadra partenopea ha vinto due scudetti, una coppa Italia e una Supercoppa. Campione del mondo con l'Argentina nel 1986 ...

