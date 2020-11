Lombardia e Piemonte verso zona arancione da venerdì. Speranza proroga le misure in altre Regioni (Di mercoledì 25 novembre 2020) A poco più di tre settimane dal Dpcm del 3 novembre, il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato ieri con una sua ordinanza la zona arancione per Basilicata, Liguria, Umbria e la zona rossa per la Provincia autonoma di Bolzano. Formalmente, in queste Regioni le misure restrittive per contrastare il Covid-19 resteranno quindi in vigore fino al 3 dicembre, il giorno in cui il premier Giuseppe Conte dovrà firmare il prossimo Dpcm. Si tratta della seconda proroga dall’entrata in vigore del Dpcm che ha diviso l’Italia in tre fasce di rischio. Lo scorso 20 novembre sono state infatti prorogate le ordinanze sulle Regioni rosse di Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta e le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) A poco più di tre settimane dal Dpcm del 3 novembre, il ministro della Salute Robertohato ieri con una sua ordinanza laper Basilicata, Liguria, Umbria e larossa per la Provincia autonoma di Bolzano. Formalmente, in questelerestrittive per contrastare il Covid-19 resteranno quindi in vigore fino al 3 dicembre, il giorno in cui il premier Giuseppe Conte dovrà firmare il prossimo Dpcm. Si tratta della secondadall’entrata in vigore del Dpcm che ha diviso l’Italia in tre fasce di rischio. Lo scorso 20 novembre sono state infattite le ordinanze sullerosse di, Calabria e Valle d’Aosta e le ...

MinisteroSalute : Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure dis… - EleonoraEvi : Incredibile ma vero in piena emergenza #COVID la #Lega chiede la riapertura della #caccia in Lombardia e Piemonte.… - enpaonlus : Dpcm, Lombardia e Piemonte chiedono di consentire la caccia. Cosa ne pensi? - pieroomega : RT @carpa2019: @Ta_nu76 @pieroomega Ma tanto milioni di italioti continueranno a votare questa gentaccia... Come fanno ancora Lombardia non… - bross_rosemma70 : @MinisteroSalute Durante le festività tamponi a tappeto in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna come in TRENTINO A… -