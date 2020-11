“La maledizione del 25 novembre”. Maradona, la morte nel giorno in cui se ne sono andati due simboli (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armando Maradona è morto. E a dire addio al leggendario campione argentino, tra le migliaia di messaggi di cordoglio, ecco arrivare anche quello di un’altra leggenda del calcio mondiale, il brasiliano Pelé. “Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. Ci sarà ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a pallone insieme nel cielo”, il messaggio di Pelé. Tra i messaggi di cordoglio, spiccano quelli di altri grandi della storia del calcio. “sono molto triste. Ho nostalgia di un’epoca che è stata bella. Se ne sono andati Cruyff, Di Stefano, Puskas, grandi giocatori che hanno segnato la mia giovinezza. Diego ha segnato la mia vita”, le parole di Michel Platini. ‘Le roi’, stella della Juventus ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armandoè morto. E a dire addio al leggendario campione argentino, tra le migliaia di messaggi di cordoglio, ecco arrivare anche quello di un’altra leggenda del calcio mondiale, il brasiliano Pelé. “Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. Ci sarà ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un, spero che potremo giocare a pallone insieme nel cielo”, il messaggio di Pelé. Tra i messaggi di cordoglio, spiccano quelli di altri grandi della storia del calcio. “molto triste. Ho nostalgia di un’epoca che è stata bella. Se neCruyff, Di Stefano, Puskas, grandi giocatori che hanno segnato la mia giovinezza. Diego ha segnato la mia vita”, le parole di Michel Platini. ‘Le roi’, stella della Juventus ...

trash_italiano : Secondo me dovremmo sostituire Pupo il 31 Dicembre per spezzare la maledizione del 2020. #GFVIP - cassiamancini : Mi si è formato un grosso eczema sotto il seno, portare il reggitette è missione impossibile e uscire senza per me… - kithogws : RT @attivitahogws: (per rispondere a future domande: sì, dovete proprio). la squadra che spezza per prima la maledizione vince. - kithogws : RT @attivitahogws: SPEZZA LA MALEDIZIONE il nostro povero william è proprio sfortunato, questa volta è stato colpito dalla maledizione ba… - poikilothron : RT @AlePol65_2: Continua la maledizione di sto 2020 di merda . . . . . . R. I . P?????? #DiegoArmandoMaradona -

Ultime Notizie dalla rete : “La maledizione Tanti auguri Chris O'Donnell: l'attore statunitense compie 50 anni. FOTO Sky Tg24